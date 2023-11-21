CHP lideri Özel: Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği grup toplantısında son günlerde gündemi meşgul eden 'yüzde 50 + 1' tartışmasına değindi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Erdoğan sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi, ortak mı, ittifak mı değiştireceksin... Rahmetli Erbakan'a attığın kazık gibi gömlek mi değiştireceksin... Ama emin ol, bizimle anayasa değiştiremeyeceksin" diye seslendi.

Özel, sistemin hükümet tarafından getirilediğini anımsatarak "Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 oydan bir fazlasını alanın seçildiği sistemin yeniden tartışılmasını savunmuş, en çok oy alanın seçilmesini istemişti. İttifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim sisteminin değişmesine karşı çıkmıştı.