CHP lideri Özel, 'Türkiye ittifakı'nı anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde düzenlenen halk buluşması programında partililere hitap etti.

Emekli maaşlarına değinen Özel, AK Parti iktidara geldiğinde emekli maaşlarının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu belirterek "Size hiç karışmasa, ilişmese, düzeninizi bozmasa bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı" dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Biri çıkmış otobüsün üstüne, çıkmış meydanlara emekliyi kışkırtıyor" dediğini anımsatarak "Emekli senden önce 8 çeyrek altın alıyorken 2,5'e düştüyse bu emeklinin kışkırtılmak, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim?" ifadelerini kullandı.

Türkiye İttifakı'nı tarif etti

Özel, karşılarında yer alan Cumhur İttifakı'nı eleştirerek şunları kaydetti: "Bunlar AK Parti, MHP, HÜDA PAR bir araya geldi, ittifak kurdular, adı korku, tehdit, şantaj ittifakı. Bizim ittifakımızın sloganı sevgi, birliktelik, kimseyi ayrıştırmak değil, herkesi birleştirmek, şeytanlaştırmak yerine kardeşleştirmek, ötekileştirmek yerine sahip çıkmanın ittifakıyız. Onların ittifakı, korkunun Cumhur İttifakı, bizim ittifakımızın adı 'Türkiye İttifakı'. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkesin ittifakıdır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır. Türkiye İttifakı, 10 bin lira ile geçinemeyen emeklinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hakkını alamayan, borcunu ödeyemeyen çiftçinin, alın terinin karşılığını alamayan işçinin, iş bulamayan gençlerin, Tayyip Bey'in atamadığı öğretmenlerin ittifakıdır. Türkiye İttifakı, Türkiye'nin ittifakıdır."