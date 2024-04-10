CHP lideri Özel'den Bahçeli'nin tartışma yaratan sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da Ramazan Bayramı namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yayınladığı bayram mesajında kullandığı "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır" ifadesini değerlendiren Özel, "Cehalet demeye dilim varmaz, dil sürçmesi olarak kabul etmek isterim" dedi.

"Dünyada bir ülke sandıkla kurulmuşsa bu ülke kurulmuştur" diye devam eden Özgür Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

* Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş, milli iradeyi öncelemiş bir liderin kurtardığı bir ülkeye sandıkta demokrasiyle kurulmamış demek abesle iştigaldir. Sayın Bahçeli’nin benim öğretmeme ihtiyacı yoktur ama 23 Nisan 1920 günü bu ülke önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci Meclis mensuplarının kıldıkları Cuma namazından sonra dualarla açılmış, ardından aldığı ilk karar mazbata tetkik komisyonudur.

* Genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur, savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı TBMM olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Atatürk’e devretmiş, üçer aylık dönemlerde oylama yapmıştır.

* 'Bu ülke sandıkta kurulmadı' demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim.

İYİ Parti'de kongre süreci

CHP lideri Özel, İYİ Parti'nin girdiği kongre sürecine ve Akşener'in tekrar aday olmayacağını açıklamasına ilişkin şu yorumu yaptı.

* Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçidir. İYİ Parti gibi genç, yeni bir parti ile Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz bu cumhuriyet meydanında ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur.

* Tabii ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Aramızda birtakım siyasi tartışmalar kendisinin birtakım eleştirileri olmuştur, o zaman canı sağolsun demiştim, bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayram vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Cam tavanı kırdık diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.