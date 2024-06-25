CHP lideri Özel'den Şimşek - Karatepe görüşmesine: Aynı dil konuşulmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Özel, dün parti heyetinin Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek'i ziyaretime değindi.

Özel, dün 'CHP'nin müstakbel ekonomi bakanı' Yalçın Karatepe'nin Şimşek'le görüştüğünü belirterek "Görüşme öncesi ve sırasındaki tutum için öncelikle sayın Şimşek'e teşekkür ederiz. Uzun sürdü. Fevkalade karşılıklı nezaket içinde geçen, doğru dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulmadığı bir görüşmeydi" dedi.

CHP lideri, "Siyaset öneri sunma işi. Doğru bildiğini anlatma işi. Düne kadar siz değil miydiniz 'Bu CHP hep eleştiriyor çözüm önerisi söylemiyor' diyen. CHP eleştiriyor ve nasıl çözülmesi gerektiğini söylüyor" ifadesini kullandı.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Biz görüşmede şunu söyledik. Bu krizin sebebi toplumun kırılgan kesimleri değil. Bu krizi emekliler emekçiler, çiftçiler, esnaf, işsizler yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken yönetmeyen anlayış yarattı. Bu krizi yüksek enflasyon aldım deyip Ecevit’ten yüzde 29’la alıp enflasyonu yüzde 179’lara çıkaranlar yarattı. Kemer sıkalım diyorsun esnaf kemer sıkacak senin yandaşlar bir düğme daha bollaştıracak. Öyle yağma yok dedik. Gittik dedik ki 10 bin lira emekli maaşı olmaz en az asgari ücret kadar yapmalısınız.

Emeklilerin alım gücü

- 'Emekliler 10 lirayla geçinemez' dedik. Önce bir asgari ücret yapın, biz gelince iki yıl sonra bir buçuk asgari ücret yapacağız dedik. Çünkü AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Geldiklerinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu şimdi 2.5 çeyrek altın alıyor. Her ay 5 çeyrek altın emeklinin cebine girmiyor. Asgari ücret 17 bin lira ve verdikleri günden bu yana yüzde 25 erimiş durumda. Bakır borudan enflasyon hesaplıyor, gıda ürünlerinden hesaplamıyorlar. Seçimden önce 'Asgari ücrete 4 kez zam düşünebiliriz' derken bugün 'Zam olmayabilir' diyorlar.

'Faizden alınan vergi düşürülmeli'

- Sorduk, bu konuda bir netlik yok. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekmeden, asgari ücrete enflasyon oranında iyileştirme yapmadan olmaz. Kuru üzüme de fındığa da maliyetinin altında taban fiyatı verecekler. Bu rakamlar da güncellenmelidir. Esnaf borcunu kapatmak için kredi kartından çekiyor. Faizden alınan vergi düşürülmeli. Esnaf ve çiftçi kredi kartını işi için kullanmışsa faiz ödemesi bir kere olsun sıfırlanmalıdır.

'Enkaz programı yapıyoruz'

- Stopajı getirin, evi şöyle kiraya verecek; 20 bin + stopaj. Kim nereye özensiz göstermelik bir şekilde vergi getiriyorsa aslında yine garibanın sırtına yükleniyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki memleketin 22 yıldır yönetmişler 22 yılın sonunda batırmaktan beter etmişler, halen daha yalan yanlış işlerde ısrar diyorlar ve ana muhalefet partisi 'Bu böyle olmaz' deyince, koca koca gazeteler 'CHP, AKP’nin elinden mi tutuyor, ortak program çalışacaklar.' Arkadaşlar çalışacak tek programımız var Cumhuriyet’in 2. yüzyılının ilk seçiminde CHP iktidara gelince bu enkazı nasıl kaldıracağız, onun programını çalışıyoruz.

'Yoksullaşan vatandaş zenginleşen yandaş'

- Açıkladıkları tasarrufun tümünü yapsalar 100 milyar TL yani bu yılın bütçesinin yüzde 1'i bile değil. Ama emekçinin servisini kaldıralım, öğretmen atamayalım, emekliye, asgari ücrete zam vermeyelim diyorlar. Daha 1 ay geçti temsil ve ağırlama gideri 7 kat, 350 milyon TL artmış. Haberleşme gideri bir ayda 150 milyon TL artmış. İkisinin toplamı yarım milyar. Yani 100 milyar tasarruf edecek olanlar 2 kalemde yarım milyar israf etmiş. Araç kirama, kamu binası kiralama giderleri azalmamış artmış. Geçen sene Merkez Bankası 800 milyar TL zarar etti, KKM'ye 1.2 trilyon verdiler, Kamu özel işletmelerine 3 yılda 675 milyon ödeyecekler. Bütçeden faize 1.3 trilyon ödenecek. Yoksullaşan vatandaş zenginleşen yandaş.

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlar

- İçişleri Bakanı'nın ilk gün yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı meselenin bir anız yangınından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Çok sayıda bağımsız kuruluşun yazdığı raporlar DEDAŞ'ın inanılmaz ihmallerini anlatıyor. 15 maddelik raporda yangın çıkması için etraftaki otların yanması için ne gerekiyorsa yapıldığını, ufacık tedbirlerin alınmadığını, yandaki araçların budanmadığını DEDAŞ'ın bu yangına davetiye çıkardığını gösteriyor bu raporlar. DEDAŞ herhalde bu bölgenin en çok şikayet ettiği kurumdur.

- Sayaç okunmadan kesilen yüksek faturalardan tutun çiftçiye ait trafoların haczine elektrik kesintilerine, elektrik altyapısının yenilenmemesine sayısız şikayet var. En çok Şanlıurfa'da var. DEDAŞ'ın oraya ettiğini kimse etmiyor. Şanlıurfa'yı bu kavurucu sıcakta elektriksiz dolayısıyla susuz bırakıyor. Sağlık hakkını tehdit ediyor. Solunum cihazlarını diyaliz hastalarına bağlı hastaların yaşamını riske atıyor.

DEDAŞ'ı eleştirdi

- Elektrik mühendisleri odasına tüketici derneklerine kulak verdik. Orman yangınına bakıyorsunuz; 15 can gitmiş, DEDAŞ'ın ihmalinden kaynaklanıyor, diyaliz hastası zehirlenecek DEDAŞ'tan kaynaklanıyor. Bu sıcak altında sağlık tehdit altında. Bir kent bir bölge sadece karın peşinde koşanların dezonformasyonuyla 'Dfendim kaçak kullananlar var ondan oluyor...' Kaçak kullanan varsa onunla ilgili yapılacak iş başkadır. Bir şehre düzenli elektrik sağlamak için yapılacak iş başkadır. Orman yangınlarının tüm yönleriyle araştırılması lazım.

'1.5 yıl oluyor, 79 bin konut yaptılar'

- Geçtiğimiz gün Malatya'daydım. Konteyner kente gittik orayı gördük 16 ay sonunda Malatya'da bir arpa boyu yol alınmadığını ve maalesef kentin geceleri adeta hayalet bir kente dönüştüğünü ya da göç edenlerin yanında sürdüğünü ama Malatya'da kimsenin yüzünün gülmediğini söylemeliyim. 1 yılda 650 bin konut verenler neredeyse 1.5 yıl oluyor 79 bin konut yaptılar. Biz onlar söz verirken bunun mümkün olmadığını söylemiştik. Bu ay kira yardımı da bitiyor. Aldığımız bilgi, kira yardımını uzatmayı düşünmedikleri. Kira yardımının uzatılmasıyla ilgili sorumlulara gerekli önerilerini bulunacağız.