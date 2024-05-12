CHP lideri Özgür Özel, Berkin Elvan ve Tayyip Olçok'u andı: İkisinin yasını birlikte tutanlarız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.Öz el ve beraberindekiler, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezara karanfil bıraktı. Dua okuyan Özel, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.

Özel, burada yaptığı konuşmada Zübeyde Hanım'ın dünyanın görmüş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirdiğini, yetiştirdiğini belirterek Zübeyde Hanım'ın olmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının olmayacağını ifade etti.

'Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz'

Halk egemenliği ve demokrasinin her şeyin üstünde olduğunu her zaman hatırlayacaklarını belirten Özel, şunları kaydetti: "Pek çok kez söyledim. İki şeyin rengi olmaz. Alın terinin rengi yoktur. Alın terinin mezhebi, ırkı, cinsiyeti olmaz ve en değerli şeydir. Bir diğeri de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz. O yaşın durması icap eder. Bugün şehit annelerimizi, Diyarbakır annelerini, Cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan, hepsini aradım. Ve hepsine dedim ki 'bugün sizin için zor bir gün ama, hem kendi ailem adına hem de Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına, evlatlarınızdan uzak, içinizde yara, özlem hissettiğiniz bugünde buruk hissetmeyin' dedim. Diyarbakır annelerinin de Cumartesi annelerinin de şehit annelerinin de ailesi Cumhuriyet Halk Partisidir."

Özel, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Berkin Elvan'ın annesini, Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'ü, 15 Temmuz gecesi öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'un annesini aradığını ve CHP ailesi olarak yanlarında olduğunu söylediğini belirtti.

'İkisinin yasını birlikte tutanlarız'

Olçok'u aradığında söylediklerini aktaran Özel, "15 Temmuz gecesi öldürülen evladının arayamadığı Nihal Olçok'u hepiniz adına ben aradım ve şunu söyledim: 'Bu ülke Berkin Elvan ve Abdullah Tayyip Olçok'a birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz'. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı aradım, bütün Gezi'de kaybettiklerimizin anneleri adına." dedi.

Vakti yettiğince bütün anneleri aradığını dile getiren Özel, Meriç Kahraman, Sinan Ateş'in eşini ve annesini, Metin Göktepe'nin annesini ve Filenin Sultanları'nı da aramayı ihmal etmediğini söyledi.

Özel, 86 milyonu hiç ayırmadan kucakladıklarını sözlerine ekledi. Programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da bir konuşma yaptı.