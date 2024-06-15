CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkanlarla buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partide eskiden genel başkanlık yapan üç isimle bir araya geldi. Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda bulunmaması dikkat çekti.
AA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Ankara'daki genel merkezde buluştu.
Bu buluşmanın ardından Özel ile önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.