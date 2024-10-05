CHP lideri Özgür Özel: Kimseyle koalisyon kurmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki temasları kapsamında bugün Bakırköy ve Tuzla belediyelerini ziyaret etti, ardından belediye önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ni gelecek salı TBMM'de hep birlikte yeniden görüşmeyi teklif ettiğini söyledi.

Özel, TBMM açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı DEM Parti'li milletvekilleriyle selamlaşmasının siyasette normalleşme sürecine girildiği şeklinde yorumlanmasına ilişkin şunları ifade etti:

"Siyasette yeni bir dönem başlayacak, başlamayacaktan öte şunu görmek lazım; Bizim normalleşme dediğimiz şey varıp da Erdoğan ile ya da Bahçeli ile bir anlaşma yapmak değil. 22 yıldır bu ülkeyi bu hale getirenlerle bir anlaşma yapacak halimiz yok. Ne yapacağız, biz bu iktidarı ilk seçimde değiştireceğiz. Ama normalleşme, milletin seçtiklerine, milletin hatırına asgari saygıyı göstermek ve gerçek sorunlar konuşulsun diye suni gündemlerden kaçmaktır."

'Kimseyle koalisyon kurmayacağız'

Özgür Özel, her partiyle bayramlaşan, bütün liderlerle selamlaşan tek lider olduğunu belirterek, 1 Ekim'de bu konuda bir farklılaşma olduğunu söyledi.

Bundan gayet memnun olduğunu dile getiren Özel, "Sayın Bahçeli ile DEM'in el sıkışması Türkiye'de tansiyonu düşürür. Kutuplaşmayı azaltır. Şunu bilmek lazım. Kutuplaşma diktatörlere yarar. Kutuplaşma tek adamlara yarar. Kutuplaşma sosyal demokratlara ve halkın geniş kesimlerine her zaman zarar verir, zarar verdi. Sözün güçlü olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması lazım. Bahçeli DEM'in elini sıktı diye biz ne Bahçeli ile ne Erdoğan ile oturup anayasa yaparız, ne bir başka şey. Bizim de onlara sözümüz belli. Anayasaya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz, konuşmayacağız. Biz kimseyle koalisyon da kurmayacağız ama Türkiye ittifakını büyüteceğiz. Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar yapacağız."

'Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın'

TBMM'nin açılışında Erdoğan'ın "İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olduğu" şeklindeki açıklamasının ardından kendisinin Meclis'te toplantı yapılması talebinin kabul edildiğinin anımsatılması üzerine Özel, Meclis'in toplanmasını olumlu bulduğunu kaydetti.

Özel, "Ancak o oturuma mutlaka Sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor. 'İki bakan yollayayım, onlar bilgi versin.' işin ciddiyetine terstir. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika, yarım saat sürme zorunluluğu yok. Bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın. Yok yasak savmak için böyle bir oturum olursa bunu çıkar millete ifade ederim." diye konuştu.

Devlet ciddiyetine yakışır bir sunum ve bilgilendirme beklediğini vurgulayan Özel, "O ciddiyete uygun davranacağım. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama oradaki kandırmacayı paylaşırım." dedi.