CHP liderliğine aday Özel: Önümüzde iki karar var

CHP İzmir İl Başkanlığı 38'inci Olağan Kongresi, Fuar İzmir'de başladı. Kongreye, dün parti genel başkanlığı için adaylığını açıklayan Özel de katıldı.

Burada konuşan Özel, babaevinde bir adım atarak genel başkanlığa adaylığını açıkladığını, ilk ziyaretini de İzmir'e gerçekleştirerek kongreye katıldığını aktardı.

İzmir'in ardından Konya, Diyarbakır, Trabzon, Edirne ve Kayseri'de olacağını anlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin sonunda CHP daha iyi olsun diye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına büyük bir moral bozukluğu çöküntüsüyle başlamamak, buna izin vermemek, partiyi gençleriyle kadınlarıyla örgütüyle birlikte yeniden umut yapmak, CHP'deki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, Cumhuriyeti yöneten büyük iktidar mücadelesinde CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim, hepinizin desteklerini bekliyorum."

'Hepimiz bay Kemal'in yanındayız'

CHP seçmeninin seçimlerden sonra büyük üzüntü yaşadığını, bir duygusal kopuş, moral bozukluğu, umutsuzluk ve küskünlüğün bulunduğunu aktaran Özel, "Eğer biz Cumhuriyeti kuran, Türkiye'nin en köklü partisini kuran, günü gelince çok partili demokratik sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak seçmenin bize, siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük tehlike ile karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullandı.

Özel, salondaki bir grubun Kemal Kılıçdaroğlu lehine slogan atması üzerine "Hepimiz bay Kemal'in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız." dedi.

Slogan atanlara tepki

Salondaki bir başka grubun da konuşmasını sloganlarla bölmek istemesi üzerine Özel, "Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz." diye konuştu.

CHP'lilerin önünde iki karar olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti: "Önümüzde bir karar var; ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki seçmen kırgın değilmiş gibi, sanki önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp kendi örgüt içi mücadelemizle parti içi koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir eleştiri yapıp seçmeni anlayarak, gerekli değişimi sağlayarak, bunu sadece tüzüğü biraz daha demokratik hale getirerek değil elbette destek veririz, sadece programı kısaltarak değil, bu sadece kadronun değiştirmesi ile değil, elbette gereklidir ama tepeden tırnağa değişimle Türkiye'ye umut olmak zorundayız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum."

Özel, tüm CHP'lileri omuz omuza, kol kola hayal kırıklığından birlikte çıkmaya davet ederek, şunları aktardı: "Bu çağrı bizim, bu çağrıda hep birlikte birleşelim bugün burada yapılan seçimin sonucunda hangi il başkanı seçilirse seçilsin, seçimin sonucu ne olursa olsun CHP'lilerin kucaklaşmaya, kenetlenmeye ve CHP'nin kalesinde, sancak gemisinde büyük mücadeleye davet ediyorum."