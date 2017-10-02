CHP Milletvekili Bircan taburcu edildi
Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve eşi taburcu edildi.
Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve eşi Bahriye Bircan'ın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde 2 gündür devam eden tedavileri tamamlandı.
Doktorların kontrolleri sonrası Erdin Bircan ve eşi Bahriye Bircan taburcu edildi.
Tatil için bulundukları Bulgaristan'dan dönüş yolunda 30 Eylül'de, Türkiye'ye 3 kilometre kala Kapitan Andreevo köyünde trafik kazası geçiren Bircan ailesine ilk müdahaleyi Bulgaristan'daki sağlık ekipleri yapmış, Bircan ve eşi daha sonra Edirne Sağlık Müdürlüğü Sınır Ötesi Sağlık Ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilmişti.
Kaynak: AA