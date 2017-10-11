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CHP, muhalefet şerhlerini kitaplaştıracak

CHP, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Raporu'na ilişkin muhalefet şerhlerini kitap haline getirecek.

CHP, muhalefet şerhlerini kitaplaştıracak
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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonunun Raporu ve CHP'nin bu rapora yönelik şerhleri de ele alındı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu rapora ilişkin partisince konulan muhalefet şerhlerinin kitap haline getirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Derlenecek kitap, partinin örgütlerine ve vatandaşlara dağıtılacak.

Kaynak: AA

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