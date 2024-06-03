CHP MYK Özgür Özel başkanlığında toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40'ta başladı.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadei ziyarete ilişkin konu başlıkları değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları ele alınacak.