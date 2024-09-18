CHP MYK toplantısı başladı

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.

MYK, gölge kabinenin yeni dönemini planlayacak. MYK üyeleri, kendi alanlarına ilişkin sunum yapacak. Yeni dönemin yol haritası ve hazırlıklar planlanacak.

4-8 Eylül tarihlerinde yapılan 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayında başlangıcı yapılan parti programı da MYK’nın gündeminde olacak.

Özel ABD’ye gidecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu’nun toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidecek. New York’ta düzenlenecek toplantının da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.