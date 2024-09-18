CHP MYK toplantısı başladı
CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde başladı. Gündemde yeni yasama dönemine hazırlık, gölge kabine üyelerinin yeni dönemdeki programları var. MYK’da ayrıca mevcut siyasi gelişmelere ilişkin CHP’nin tutumu da değerlendirilecek. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.
MYK, gölge kabinenin yeni dönemini planlayacak. MYK üyeleri, kendi alanlarına ilişkin sunum yapacak. Yeni dönemin yol haritası ve hazırlıklar planlanacak.
4-8 Eylül tarihlerinde yapılan 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayında başlangıcı yapılan parti programı da MYK’nın gündeminde olacak.
Özel ABD’ye gidecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu’nun toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidecek. New York’ta düzenlenecek toplantının da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.