CHP raporu: Zafer Havalimanı'nda yolcu garantisi 1 milyon, kullanan 70 bin

Kütahya'daki Zafer Havalimanı 2011'de hizmete girerken, işletmeci firma 2044'e kadar havalimanının gelirlerini alacak. Muhalefet, yap - işlet -devret projelerinde yolcu garantileri nedeniyle Hazine'den fazladan para çıktığını belirtiyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Zafer Havalimanı'na ilişkin bir çalışma hazırladı.

Sarıgül, bu yılın dokuz ayında yaklaşık 1 milyonluk yolcu garantisinin yalnızca 70 bininin karşılandığını ifade etti.

CHP'li vekil, “50 milyon avroya yapılan Zafer Havalimanı 2044’e kadar işletmeci firma tarafından işletilecek. Bugün itibarıyla Hazine işletmeci firmaya 64 milyon avro ödedi, 15 milyon avro kâr etti. Havaalanı maliyetini 10 yılda karşılayacak” ifadelerini kullandı.