CHP, Türkiye'nin AB üyeliği mücadelesi konusunda Bükreş'te destek buldu

Özgür Özel, Bükreş Deklarasyonu'nda CHP'nin Türkiye'nin AB üyeliğine dair mücadelesinin de yer almasına ilişkin, "Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin haklarını Avrupa'da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş Deklarasyonu'nda böyle bir bölümün oy birliği ile kabul edilmiş olması çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Tebrik ve destek bir arada

Deklarasyonda, "Türkiye'den üye partimiz CHP'yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, toplantıda Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi.