CHP, tüzük kurultayına hazırlanıyor

31 Aralık 2017

36. Olağan Kurultayı'nı 3-4 Şubat 2018'de Ankara Spor Salonu'nda yapmaya hazırlanan CHP'de, olağan kurultayın sonrasında bir de tüzük kurultayı gerçekleştirilecek.

Zamanı henüz netleşmeyen tüzük kurultayında delege seçimlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Hafta sonu partisinin Adana il kongresine katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Delege hesabı yapanların partide işi yoktur" demişti.

Tüzük kurultayına ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin Bingöl, "Bu, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili bir şey. Değişiklik yapacağımız birtakım maddeler var. Kongrelerin işleyişiyle ve benzerleriyle ilgili. Sadece tüzük değişikliğine yönelik bir kurultay yapacağız. Çünkü çoğu zaman olağan kurultay içerisinde, birkaç maddelik tüzük değişikliği yeterli olmayabiliyor. Tümüyle sadece tüzüğün değerlendirileceği bir kurultay olacak tüzük kurultayı. O değişiklik de burada yapılacak" diye konuştu.

Komisyon kurulacak

Şu anda "bu madde veya şu madde değişecek" diye bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Bingöl, kurultay öncesi oluşturulacak bir komisyonla değişikliğin hazırlığının yapılacağını söyledi.

Kurulan komisyonun ilgili birimlerin yanı sıra il yönetimlerinin görüşlerini de alarak değişiklikleri şekillendireceğini aktaran Bingöl, "Burada Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi tek başına bir tüzük kurultayı yapılarak, tüzük yeniden masaya yatırılacak, değerlendirilecek" dedi.

Kaynak: AA