CHP yarın seçime gidiyor

02 Şubat 2018

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 10.00'da başlayacak.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapılacak, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin büyük bir kısmının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

Büyükerşen divan başkanı

Kurultayın Divan Başkanı'nın ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in olması bekleniyor. Büyükerşen'in ortak imza ile aday gösterileceği belirtiliyor.

Öte yandan kurultayı yaklaşık bin 200 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. Basın mensuplarının çalışması için geniş bir yer ayıran CHP, kullanılacak teknik ekipman için de her türlü altyapıyı hazırladı.

Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, büyükelçilerden eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi.

Adaylık için 126 imza aranıyor

CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek. Aday adayları arasında bu rakama Kılıçdaroğlu dışında sadece Muharrem İnce'nin ulaşması bekleniyor.

Kuruluşundan bugüne 35 olağan ve 18 olağanüstü kurultay yapan CHP'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar da 7 genel başkan görev yaptı.