CHP'de 77 il başkanı ve bin delege belirlendi

10 Ocak 2018

CHP'de 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.

Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Muğla, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Diyarbakır'ın da arasında yer aldığı 77 ilde kongrelerin yapıldığı CHP'de, bugüne kadar bin 3 kurultay delegesi de belirlendi.

Partinin en yüksek karar organı olan kurultayda doğal delegeler hariç, toplam bin 247 delege yer alacak.

İstanbul'da seçim hafta sonu

En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de seçimler tamamlanırken, 178 delegenin belirleneceği İstanbul'da da 13 Ocak'ta seçim yapılacak.

CHP'de İstanbul il başkanlığı için üç aday

CHP'de geçen hafta yapılan kongrelerde İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Ankara İl Başkanı ise yeniden Adnan Keskin seçildi.

Kaynak: AA