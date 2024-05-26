CHP'de dijital dönem: Değişimin Yüzyılı uygulaması nasıl çalışacak, CHP lideri Özel anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapay zekâ kullanan Değişimin Yüzyılı uygulamasının ayrıntılarını anlattı. Gazete Duvar'a konuşan Özel, CHP'de kullanılmaya başlayan ve üç aydır güncellenen uygulamanın 1,5 ay içinde tüm üyelere açılacağını ifade etti.

Dijital üye kartı

Uygulamanın içinde üyeler için dijital üye kartı bulunduğunu anlatan Özel, “Telefonu salladığımızda üye kartı çıkıyor. İçinde bir karekod var. Bu karekod üyeye ilişkin bütün bilgileri gösteriyor. Mesela ben genel başkan oldum, PM üyesi oldum, MYK üyesi oldum, milletvekili oldum; karekodumda bunların tümü var. Kurultay salonuna bu karekodu okutarak girebilecek delegeler. Parti Meclisi'nin kapısını bu karekod açacak. Ya da yüz yüze bir seminer veriyoruz diyelim; seminere katılanların yoklamasını bu karekodla yapabiliriz. Hatta bu karekodla grup toplantısında salonda olanları ve olmayanları genel başkan görebilecek. Çünkü girerken karekod okutacaklar” ifadelerini kullandı.

Üç modülü olacak: Eğitim, eşgüdüm, denetim

Uygulamanın henüz tasarım aşamasında olan ‘eğitim’, ‘eşgüdüm’, ve ‘denetim’ olmak üzere üç önemli modülü olacağını belirten Özel, eğitim modülünü şöyle anlattı:

* Mesela üyemiz gelecekte belediye meclis üyesi olmak istiyor. Belediye meclis üyesi adayları için hazırlanan eğitimleri bu uygulamadan alabiliyor. 4 ayrı kokarttaki dersleri tamamlaması ve sertifikalarını alması gerekiyor. Ya da mesela il başkanı olmak için üç sertifika gerekecek; toplam 17 ders. O sertifikaları toplamadan il başkan adayı olamayacak.

Seçilenleri eğitmek yerine...

Bir yıl içinde uygulamaya geçmesini öngördüklerini söylediği bu modül için Özel, “Biz artık seçilenleri eğitmek yerine eğitilmişler içinden seçeceğiz” dedi.

Eğitim modülündeki tüm eğitimlerin dijitalleştirildiğini, görselleştirildiğini ve uygulamaya entegre edildiğini belirten Özel, “Belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, devamında bütün üyeleri eğiteceğimiz kapsamlı bir modül olacak. Bütün örgütümüze ulaşacağız. Talep halinde yüz yüze eğitim de olacak. Ama uzaktan eğitime geçiş sürecini başlattık. Bütün dersler teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılarak dijitale de taşınacak” dedi.

Yılmaz Büyükerşen koordine ediyor

Eğitimlerin dijitalleşme sürecini Eskişehir’in önceki belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen’in koordine ettiğini belirten Özel, “Yılmaz Büyükerşen Açıköğretim’i icat ettiği gibi parti içi eğitimi de bu modüle taşıyor. Bir kez daha onun heyecanı içinde” ifadelerini kullandı.

Eğitim modülünün görselleştirme sürecinde Uğur Mumcu Vakfı'yla da iş birliği yapmayı planladıklarını, vakfın stüdyolarını kullanmak için görüşmelere başladıklarını da sözlerine ekledi.

Eşgüdüm projesi nedir?

Uygulamanın bir diğer modülü olan Eşgüdüm Modülüne ilişkin de bilgi veren Özel, bu modülde belediyelerin eşgüdümünü sağlayacak bölümler olacağını şu sözlerle anlattı:

“Bu modülde proje havuzu var. Hem fiziki proje havuzu var hem de soyut projelerin havuzu var. Diyelim ki bir belediyemizde bir kreş projesi çizilmiş ve çok beğenilmiş. Bunu tüm belediyelerimizde uygulayabileceğiz. Herhangi bir projemizi çizecek mimara 'biz projeyi tüm belediyelerimizde kullanacağız' diyeceğiz öncesinde. Sonra bir daha o projenin çizimine ödeme yapmayacağız, sadece projenin uygulaması için para ödeyeceğiz. Şimdi başarılı projeleri, belediyenin kendi çizdirdiği, yaptırdığı projeleri bu havuza koyuyoruz. Bir de daha soyut projeler var. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Kart projesi. Modüle bu ve benzer projelerin nasıl yapıldığı da yazıyor.”

Denetim modülü nasıl çalışacak?

Özel, uygulamadaki Denetim Modülü’nün de belediyelerin denetlenmesine ilişkin tüm süreçlerde kullanılacağını ifade etti. CHP’nin kazandığı belediyelere destek verecek Yerel Yönetimler Birimi’nin çalışmalarına ve belediyelerin denetim mekanizmasına ilişkin bilgi veren Özel şunları ifade etti:

“Denetim mekanizmamızın içinde görevden ayrılmış ya da emekli olmuş 20’ye yakın Sayıştay personeli, 4-5 mülkiye müfettişi olacak. Ayrıca önceki dönem il, ilçe, belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış arkadaşlarımızdan oluşan bir danışma kurulu var. Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığında bir kurul bu. Geçirecekleri rutin ve ani denetimlerle ilgili belediyelerimizi hazır etmek, eğitmek, onlara hukuki destek sağlamak ve denetim sırasında danışmanlık yapmak gibi görevleri olacak. Ayrıca bir yerden kötü koku geliyorsa da genel başkana rapor hazırlama sorumlulukları var.”