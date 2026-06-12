CHP'de Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü
CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Meclis grubunda değişikliğe gitti. Disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü.
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi CHP'nin Meclis grup başkanvekilleriyle ilgili harekete geçerken disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü.
TBMM'nin resmi internet sitesinde grup başkanvekili ünvanları kaldırıldı.
Sitede Özgür Özel grup başkanı, Murat Emir ise grup başkanvekili olarak geçiyor.
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Kaynak: HABER MERKEZİ