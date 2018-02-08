CHP'de gözler yeni MYK'ya çevrildi

08 Şubat 2018

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay'da 60 kişilik yeni Parti Meclisi (PM) netleşirken, gözler bu kez "A Takımı" olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) hangi isimlerden oluşacağına çevrildi.

Hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından gençlik ve cinsiyet kotası uygulanan PM sonuçları netleşti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelere sunduğu "anahtar liste"de yer alan isimler önemli oranda seçilirken, gözler şimdi "A Takımı" denilen MYK'ye çevrildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'de önemli alanlarda yeni isimlere görev vereceği ifade ediliyor.

Yeni MYK'de yer almasına kesin gözüyle bakılan iki ismi, Haluk Koç ve Faik Öztrak. Partinin mali yapısına denge getiren ve önemli tasarruf sağlayan Koç'un yine idari ve mali işlerde kalması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi yönetimini yeniden PM'ye girmeyi başaran Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'a teslim edeceği belirtiliyor.

Eski büyükelçi Ünal Çeviköz PM'ye girmesine karşın, Kılıçdaroğlu'nun dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığında eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'la devam edebileceği parti kulislerinde konuşuluyor.

Hakkı Suha Okay'a yeniden görev verilebilir

Kılıçdaroğlu'nun, göreve geldiği ilk dönemde parti sözcülüğü görevini yürüten Hakkı Suha Okay'a yeniden görev verebileceği ifade ediliyor. Seçim ve hukuk işleri genel başkan yardımcılığı için adı geçen Okay'ın, genel sekreter olarak görevlendirilebileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Kılıçdaroğlu'nun görev vereceği bir başka ismin ise İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı olduğu dile getiriliyor. Salıcı'nın örgütün başına getirilmemesi durumunda, tanıtım ve halkla ilişkiler başkan yardımcılığı için düşünüldüğü aktarılıyor.

Ağbaba, Karabıyık, Torun, Budak yerini koruyacak

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sinde yerini koruyacak isimler arasında Veli Ağbaba, Lale Karabıyık, Seyit Torun ve Çetin Osman Budak gösteriliyor.

Ağbaba sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, Torun yerel yönetimler, Budak işveren sendikaları ve meslek birlikleri, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan PM'ye giren Karabıyık ise halen sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Mevcut MYK'de Zeynep Altıok tarafından yürütülen insan ve doğa hakları genel başkan yardımcılığının ise yine bir kadına teslim edileceği belirtiliyor. Bu görev için de Gamze İlgezdi ile Sibel Özdemir'in isimleri geçiyor.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün MYK'de kalmasına kesin gözüyle bakılırken görev alanlarının değişebileceği ifade ediliyor.

Bir önceki kurultayda seçilmemesine rağmen bu PM'ye giren İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'a görev verilip verilmeyeceği ise henüz net değil. MYK'de yer alıp almayacağı netlik kazanmayan bir diğer isim ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden PM'ye seçilen İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke.

Bir süre parti sözcülüğü görevini yürüten Böke, önce MYK'den istifa ederek bazı eleştirilerde bulunmuş ancak yine de Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayı başarmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden Böke'ye bir görev verebileceği belirtiliyor.

MYK'da sayı değişebilir

Kılıçdaroğlu, 16-17 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'ın ardından, yapılan tüzük değişikliği kapsamında, 17 olan MYK üye sayısını 13'e düşürmüş ve bu doğrultuda atama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sayı olarak yeniden değişikliğe gidebileceği belirtilen MYK'de, daha önce iki ayrı genel başkan yardımcılığı olan "İnsan Hakları" ve "Doğa Hakları", tek genel başkan yardımcısının sorumluluğuna verilmişti.

Daha önce ikiye ayrılan "İletişim ve Medya ile İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı", "Tanıtım ve Halkla İlişkiler" adıyla tekrar birleştirilmiş, Ar-Ge, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu ile Parti İçi Eğitim Genel Başkan Yardımcılıkları ise kaldırılmıştı.

Yeni MYK'ye, "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı" eklenmişti.

Kaynak: AA