CHP'de ince hesaplar: Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller 'tüzüklü kurultay' iddiasını reddetti

CHP’nin eylül ayında yapmayı planladığı tüzük kurultayının seçimli bir kurultaya dönüp dönmeyeceği tartışılıyor. CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalif isimlerin bu yönde bir arayış içinde olduğu iddiaları dile getiriliyor. Ancak parti kaynakları bu iddiaları reddediyor.

Tüzük kurultayının seçimli olağanüstü kurultaya çevrilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun imzası gerekiyor. Gazete Duvar'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen milletvekilleri dahi imza toplama sürecine dair bir çalışma olmadığını belirterek, “Bu yönde ne istek ne de bir çalışma var. Yapılırsa da doğru değil. Buna karşı çıkarız” diyor.