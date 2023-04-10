CHP'de mevcut milletvekillerinin yarıya yakını listede yer almadı

28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek için 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için milletvekili geçici aday listeleri YSK'ye sunuldu.

"Millet İttifakı"nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Partiden 4'ü YSK'ye aday listesi sunmadı.

Bu partilerden, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu.

Listelerde, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve İYİ Partiden 80'e yakın isim aday gösterildi.

İttifak içinde yalnızca CHP ve İYİ Parti, kendi logo ve listeleriyle seçime katılacak. CHP, İYİ Parti ile yapılan "fermuar modeli" kapsamında 16 ilde ortak aday çıkardı. Bu illerden Adıyaman, Hakkari, Çorum, Rize, Erzincan, Van, Batman, Bartın ve Düzce olmak üzere 9 ilde CHP listelerinden, Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı olmak üzere 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek.

Ankara 1. Bölge 1. sıra adayı Gamze Taşcıer

CHP'nin sunduğu listelere göre, Ankara 1. Bölge 1. sıra adayı Gamze Taşcıer olurken, DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Ankara 1. bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

CHP'li vekiller Tekin Bingöl Ankara 3. Bölge 1. sıra, Bülent Tezcan Aydın 1. sıra, Gülizar Biçer Karaca Denizli 1. sıra, Mustafa Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır 1. sıra, Utku Çakırözer Eskişehir 1. sıra, Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge 1. sıra, Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan listelerde yer aldı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

Gelecek Partili, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Antalya 4. sıradan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen İstanbul 1. Bölge 7. sıradan, DEVA Partili Hasan Karal İstanbul 1. Bölge 8. sıradan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da İstanbul 1. Bölge 9. sıradan CHP listesinde yer buldu.

Eski Büyükelçi Namık Tan İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Kadri Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 4. sıra, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu İstanbul 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı gösterildi.

İstanbul 3. Bölge 1. sıra adayı Engin Altay, 2. sıra adayı Erdoğan Toprak olurken, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, İstanbul 3. Bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı olarak listede yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu İstanbul 3. Bölge 6. sıradan, DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz da İstanbul 3. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı olarak CHP listelerine girdi.

DEVA Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf da Manisa'dan 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Muğla 4. sıradan milletvekili adayı oldu.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, listede Tekirdağ'dan 1. sırada yer buldu.

İYİ Partili Milli Tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. sıra, İYİ Partili Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 6. sırada yer aldı.

Eski Trabzon Baro Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez Trabzon 1. sıradan CHP milletvekili adayı oldu.

Partide, Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 üyesinden, Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek ve Selin Sayek Böke ile Levent Gök, Ünal Çeviköz, Mehmet Bekaroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi ve Aykut Erdoğdu milletvekili aday listesinde yer almadı.

Bu kapsamda, listesinde mevcut milletvekillerinden 66 isme yer vermeyen CHP'de, 67 isim ise milletvekilliğine tekrar aday gösterildi.