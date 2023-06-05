CHP'de MYK sona erdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta istifalarını sunan MYK üyeleriyle yaptığı toplantı bitti. Yeni MYK’nin yazılı bir açıklamayla ilan edilmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’de seçimlerden sonra açığa çıkan A Takımı’nda değişiklikte sona gelindi.
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son kez bugün toplandı.
MYK yaklaşık yarım saat sürdü. CHP’nin yeni A Takımı’nın yazılı açıklamayla duyurulması bekleniyor.