CHP'de yeni MYK, PM toplantısının ardından belirlenecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün son kez MYK toplantısı yaptıklarını belirterek, hem seçim değerlendirmesi hem de 9 ay sonra yapılacak mahalli idareler seçimi ve bu seçimler öncesinde yapılacakların ele alındığını ve özeleştiri yaptıklarını söyledi.

"Genel Başkanımız ülkemizdeki her iki seçmenden birinin oyunu aldı" diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin bu desteği muhafazası ve artırması, bunu hükümeti denetleme ve dengelemede kullanması, hükümetin sorumsuzluklarının, millet adına bir ölçüde kontrolünü sağlayacaktır. Erdoğan da bunun farkındadır. Bu desteği dağıtmaya çalışmaktadır. Onun için de partimizin iç işlerine burnunu sokmaya kalkmakta, bunu da açıkça söylemektedir."

Dünkü toplantıda "Samimi bir özeleştiri" yaptıklarını söyleyen Öztrak, "Kuşkusuz bu özeleştirinin önemli bir bölümünü,hükümetin kampanya sürecinde, gerçek ötesi popülist iftira siyasetini, bu kadar pervasızca ve seviyesizce kullanmasına, aynı seviyesizlikle karşılık vermemek oluşturuyor..." diye konuştu.

"Bugün seçimden sonraki 5. gündür. Bize göre ise, 9 ay sonra yapılacak, yerel seçimle ilgili mücadelenin, başlamasının 5. günüdür" diyen Öztrak sözlerini, "Yaşadıklarımızdan ders alarak, eksiklerimizi giderip yenilenerek, mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz" diye sürdürdü.

MYK İstifası

Öztrak, sürece destek olmak amacıyla, dün yapılan MYK toplantısında, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin teamüle ve partinin usullerine uygun olarak, seçimden sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısından önce istifalarını sunduklarını söyledi.

Öztrak, "Genel Başkanımız, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir...Kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek" dedi.