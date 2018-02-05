CHP'de yeni yönetim belli oldu

05 Şubat 2018

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyelerini ve 12 kişiden oluşan BYKP 8 üyesini belirlemek için yapılan seçimin sonuçları açıklandı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda delegeler 25 sandıkta, 52 Parti Meclisi (PM) üyesi ile 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişiden Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) 8 üyesini belirlemek için oy kullandı.

PM için 488, YDK için de 108 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları 6,5 saat süren sayımın ardından ilan edildi.

İlk olarak BYKP ve YDK sonuçlarının açıklandığı kurultayda, kadın ve gençlik kotası uygulanmamış haliyle 52 kişiden oluşan PM listesi de divan tarafından okundu.

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki YDK üyelerinin tamamı seçildi

Parti Meclisi'nin 8 üyesi ise daha önce açıklanan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından PM'ye girecek.

Kotaların uygulanmasının ardından resmi olarak duyurulacak sonuçlara göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi"nde bulunan 42 isim PM'ye seçilirken, 10 isim ise seçilemedi. Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeki YDK üyelerinin tamamı ise seçilmeyi başardı.

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim olurken, onu İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 687 oyla takip etti.

Koç'un yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun listesinde bulunan Seyit Torun 583, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Çetin Osman Budak 513, Öztürk Yılmaz 478, Bülent Tezcan 439 ve Tekin Bingöl 425 oy alarak seçildi.

MYK üyelerinden Yasemin Öney Cankurtaran ve Kamil Okyay Sındır'ın aday olmadığı seçimlerde, Prof. Dr. Lale Karabıyık ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan PM'ye girmeyi garantileyen 9'uncu MYK üyesi oldu.

İlgezdi girdi

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listenin" ilk sırasında yer alan ve halen PM üyesi olan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 396 oy alarak PM'ye girdi.

Listesinde mevcut Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a yer veren Kemal Kılıçdaroğlu, ayrıca eski büyükelçi Ünal Çeviköz'ü de listeye dahil etti. Seçimlerde Çeviköz 359 oy alarak 47'nci sıradan PM'ye girmeyi başardı.

Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil, Hakkı Süha Okay, Ali Öztunç, Mehmet Ali Çelebi ve Emre Çam gibi halen PM üyesi olan isimler de yeniden bu listede yer buldu.

Böke yeniden listede

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi İzmir'den milletvekili seçilen ve bir süre önce parti sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke de yine listede yer alan isimlerden. Böke, bu seçimde Haluk Koç'un ardından en fazla oyu alarak yeniden PM üyesi oldu.

10 isim PM'ye girmeyi başardı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayan 10 isim delegeler tarafından PM'ye taşındı.

Ankara Milletvekili Necati Yılmaz 428, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın 422, İstanbul Milletvekili Ali Şeker 375, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan 413, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen 390, İstanbul Milletvekili Eren Erdem 359, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer 371, eski milletvekilleri Erdal Aksünger 373, Müslim Sarı 350, İlhan Cihaner ise 344 oy alarak Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmamalarına karşın PM'ye giren yeni üyeler oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın da yer aldığı 22 milletvekili bulunuyordu.

PM'ye seçilen 52 isim

Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi şu şekilde:

"Haluk Koç 692, Selin Sayek Böke 687, Yıldırım Kaya 625, Ali Haydar Hakverdi 616, Onursal Adıgüzel 603, Orhan Sarıbal 592, Ali Öztunç 589, Seyit Torun 583, Mehmet Ali Çelebi 576, Hakkı Suha Okay 562, Oğuz Kaan Salıcı 554, Yaşar Seyman 549, Veli Ağbaba 541, Faik Öztrak 531, Gülizar Biçer Karaca 527, Muharrem Erkek 527, Aykut Erdoğdu 526, Emre Çam 517, Bülent Ecevit Tatlıdil 515, Çetin Osman Budak 513, Akif Hamzaçebi 485, Öztürk Yılmaz 478, Sera Kadıgil 475, Gamze Taşcıer 444, Bülent Tezcan 439, Turan Hançerli 430, Necati Yılmaz 428, Tekin Bingöl 425, Gökhan Günaydın 422, Yavuz Karan 417, Tuncay Özkan 413, Sevda Erdan Kılıç 412, Emine Gülizar Emecan 411, Haydar Akar 401, Ayça Taşkent 398, Gamze Akkuş İlgezdi 396, Pınar Uzun 395, Haluk Pekşen 390, Bülent Kuşoğlu 385, Gamze Pamuk Ateşli 384, Ali Şeker 375, Gökhan Zeybek 375, Erdal Aksünger 373, Erdoğan Toprak 372, Gaye Usluer 371, Gül Çiftçi 367, Ünal Çeviköz 359, Eren Erdem 359, Semra Dinçer 355, Gülçin Timur 354, Müslim Sarı 350 ve İlhan Cihaner 344."

YDK üyeleri belli oldu

Toplam 15 üyeden oluşan YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar ise şöyle:

"Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378."

BYKP seçim sonuçları açıklandı

BYKP seçim sonuçları ise şöyle:

"Prof. Dr. Lale Karabıyık (931), Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (724), CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir (880), Prof. Dr. Yüksel Taşkın (743), Prof. Dr. Burhan Şenatalar (897), Prof. Dr. Fethi Açıkel (733), sanatçı Onur Akın (682), eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu (831), CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (705), Doç. Dr. Yunus Emre (881), Prof. Dr. Ali Rıza Erbay (635) ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer (558)"

Kaynak: AA