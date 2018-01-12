CHP'den 81 ilde "OHAL kaldırılsın" çağrısı
CHP Ankara İl Başkanlığı, OHAL uygulamasına karşı 81 ilde düzenlenen ortak basın açıklaması kapsamında "OHAL kaldırılsın" çağrısı yaptı.
CHP Ankara İl Başkanlığı'nın Kızılay'daki binası önünde basın açıklaması yapan Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Türkiye’nin 18 aydan beri OHAL ile yönetildiğini belirtti.
Keskin, "15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe ilanıdır." iddiasında bulundu.
Sürecin, iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüştüğünü savunan Keskin, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerin, toplum üzerinde sallanan bir "kılıç" işlevi gördüğünü savundu.
Ankara’da 15 Ocak’ta düzenlenecek "OHAL’de Yeter Forumu" için de çağrı yaptı.
Kaynak: AA