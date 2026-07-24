CHP'den istifa edenler belli oldu: Yeni Parti'ye hangi milletvekilleri katıldı?

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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrılık süreci Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin bugün istifalarını duyurmaları ile resmiyet kazandı.

Özel, sabah saatlerinde YENİ Parti'nin kuruluş belgelerini imzalarken CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Murat Emir ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

Bakanlık çıkışında konuşan Emir, CHP'de kalan bazı isimlerin de daha sonra YENİ Parti'ye geçebileceğini söyledi.

YENİ Parti'de kimler var?

CHP'den istifa ettiğini duyuran 91 milletvekili ise şöyle:

Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen,

Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp, Aylin Yaman, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Gamze Taşçıer, Umut Akdoğan, Tekin Bingöl,

İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş, Doğan Demir, Fethi Açıkel, Ali Gökçek, Yunus Emre, Namık Tan, Zeynel Emre, Evrim Rızvanoğlu Emir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Turan Taşkın Özer,

İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, Mehmet Salih Uzun, Gökçe Gökçen, Aliye Timisi Ersever, Yüksel Taşkın, Seda Kaya Ösen, Tuncay Özkan,

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,

Aydın Milletvekilleri Süleyban Bülbül, Bülent Tezcan, Evrim Karakoz,

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez,

Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent,

Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici,

Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş,

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı,

Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan,

Osmaniye Milletvekili Asu Kaya,

Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler, Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko,

Düzce Milletvekili Talih Özcan,

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu,

Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan,

Adana Milletvekilleri Bilal Bilici, Orhan Sümer, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut,

Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Mersin Milletvekilleri Talat Dinçer, Ali Mahir Başarır

Samsun Milletvekili Murat Çan,

Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu,

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı,

Zonguldak Milletvekilleri Eylem Ertuğrul, Deniz Yavuzyılmaz,

Ordu Milletvekili Seyit Torun,

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı,

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz,

Antalya Milletvekilleri Mustafa Erdem, Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya,

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız.

Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan,

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal,

Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu,

Amasya Milletvekili Reşat Karagöz,

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün,

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut,

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin,

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,

Gaziantep Milletvekili Melih Meriç,

Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver,

Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan,

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan.

İstifalara ilişkin sürecin tamamlanmasıyla birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı önemli ölçüde değişecek. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşecek ve YENİ Parti, 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük grubu ve yeni ana muhalefet partisi konumuna gelecek.

Süreç tamamlandığında TBMM'de ilk beş sıra AK Parti (277), YENİ Parti (91), DEM Parti (56), MHP (46) ve CHP (44) şeklinde oluşacak.