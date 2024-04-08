CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Üç günde üç ameliyat
CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimin ardından hem ses tellerinden hem de gözlerinden operasyon geçirdi. CHP’den Özel’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in ses tellerinin ardından gözlerinden bir operasyon geçirdiği basına yansımıştı. CHP’den Özgür Özel’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Özel’in 5 Nisan’da ses tellerinden, dün ve bugün ise (7-8 Nisan) gözlerinden operasyon geçirdiği belirtildi.
CHP açıklaması şöyle:
* Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir.