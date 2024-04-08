CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Üç günde üç ameliyat

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in ses tellerinin ardından gözlerinden bir operasyon geçirdiği basına yansımıştı. CHP’den Özgür Özel’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Özel’in 5 Nisan’da ses tellerinden, dün ve bugün ise (7-8 Nisan) gözlerinden operasyon geçirdiği belirtildi.

CHP açıklaması şöyle:

* Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir.