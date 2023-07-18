CHP'den TBMM'de olağanüstü toplantı başvurusu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamları görüşmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 25 Temmuz günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başvuruyu karara bağlamak için 7 gün süresi bulunuyor.
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25 Temmuz'da olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.
Olağanüstü toplantıya gerekçe olarak ekonomide yaşanan gelişmeler ve son zamlar gösterildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başvuruyu karara bağlamak için 7 gün süresi bulunuyor.