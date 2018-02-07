CHP'den TTB'ye destek ziyareti

07 Şubat 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki bazı CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve Konsey üyelerini ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Özel, Türkiye'deki hekimlerin evinde olduklarını söyledi.

Özel, "Bu evde yaptığımız ziyaret, 11 TTB üyesinin şahsında, yaşama ve yaşatma mücadelesi veren tüm hekimlere yapılmış bir ziyarettir." diye konuştu.

Türkiye'nin bir dikta sürecinde olduğunu iddia eden Özel, "Mesele TTB'nin yaptığı açıklama değildir, mesele toplumsal muhalefeti dizayndır. Tüm sesleri susturma, yandaşlaştırma meselesidir. Makbul meslek örgütleri yaratmanın bir başlangıç aşamasındayız. Burada acı darbenin ilk adımlarını attılar, arkasından atacakları adımları dün AKP Genel Başkanı verdi." dedi.

TTB'nin "savaşa hayır barış hemen şimdi" derken, tarihsel duruşunu tekrarladığını aktaran Özel, birliğin bugüne kadar terörü lanetleyen çokça açıklaması olduğunu hatırlattı.

Özel, bu terörü kınayan açıklamalarını dün Sağlık Bakanı'nın yüzüne okuduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Algı operasyonuyla gözaltıları meşrulaştırmaya çalıştılar ama dün bakla ağızdan çıktı, esas mesele o değildi. Sadece TTB'yi değil Türkiye Barolar Birliği'ni de hedef alıyordu. 'Afrin operasyonuna destek vermedi' diye TTB hedefse, operasyona tam destek veren Türkiye Barolar Birliği neden hedeftir? Demek ki mesele ne Afrin operasyonudur ne basın açıklamasıdır. Mesele, tüm akademik meslek örgütlerini tehdit etmek, onlarla ilgili çeşitli değişiklik yapmak için kamuoyu oluşturmak ve güçlerini ellerinden alıp küçük küçük dernekçiklere dönüştürmek. Daha sonra yandaşları destekleyerek makbul meslek odaları yaratmak istemektedirler. TTB darbe dönemlerinde, 'e bildiri' dönemlerinde, 28 Şubat dönemlerinde kendi tavrını hiç değiştirmemiş, hep demokrasinin yanında olmuştur."

"Desteklerimiz artarak sürecek"

MHP'ye de eleştiride bulunan Özel, "Dün makbul muhalefet partisi Milliyetçi Hareket Partisi, bu binanın kapısına kilit asmaktan bahsetmektedir." ifadesini kullandı.

12 Eylül darbesinde 300'ün üzerinde idam kararı verildiğini ve bunlardan 50'si onaylanmışken TTB'nin idamlara karşı çıktığını belirten Özel, bu karşı duruş sayesinde içlerinde ülkücülerin de bulunduğu birçok mahkumun asılmaktan kurtulduğunu ileri sürdü.

Bu gerçeğin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Özel, CHP olarak TTB ve diğer meslek örgütlerine desteklerinin artarak süreceğini söyledi.

"Türkiye birden büyüktür"

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da geçen hafta yaşanan bir hukuksuzluğu kınamak ve TTB ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Hükümetin, TTB nezdinde bütün muhalefeti sindirmeye çalıştığını bildiklerini dile getiren Ağbaba, iktidarın "tek vatan, tek bayrak, tek millet, devlet" söylemine bir de "tek tip insan"ı eklediğini savundu.

İktidarın herkesi kendine benzetmek istediğini belirten Ağbaba, "Yavru muhalefeti de kendine benzetti. Şu anda bütün Türkiye'yi tek tipe sokmak istiyor, kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi konuşmayan insanları istemiyor, barış gelmesinden bile rahatsız olan anlayışla karşı karşıyayız. Asla tek tipe girmeyeceğiz. Türkiye birden büyüktür, bunu bütün dünyaya göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA