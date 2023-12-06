CHP'den Türk-İş'e ziyaret: Yılda bir zamma karşı çıkıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. CHP heyeti ile Türk-İş arasındaki görüşmenin ardından Atalay ve Taşcıer açıklamalarda bulundu.

Atalay, “Ülkedeki çalışma şartları ortada, ücret ortada, marketlerde, pazarda fiyatlar ortada. Onun için bunun karanının komisyon, başkanlar kurulu, yönetim her sene nasıl yürüttüyse yine yürütecekler” ifadelerini kullandı.

Zam teklifi

Atalay, şöyle devam etti: “Zaman zaman bir şey ifade ediyorum... Enflasyonu durdursunlar; ete, süte, kiraya zam gelmesin. Asgari ücreti konuşmanın da bir anlamı yok o zaman. Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara. Bu sürdürülebilir bir iş değil.”

'Sadece sayıdan ibaret'

CHP'ki Taşcıer ise “Bugün bu enflasyon ortamında, Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığı, TÜİK’in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek sadece sayıdan ibaret olduğunun çok net bir göstergesi” dedi.

Taşcıer, şöyle devam etti: “Biz CHP olarak bu dönem asgari ücreti sadece rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi işçinin, emekçinin insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını, bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik.”

Taşcıer, yılda bir kez yapılacak olan asgari ücretle ilgili geri adım atılması gerektiğini belirterek "Bir zorunluluk olduğu için bugünden bir tek asgari ücret zammı yapılacak açıklaması, bugün açıklayacağınız asgari ücretin bir ay sonra açlık sınırının altında kalacağı gerçeğini örtmüyor" dedi.