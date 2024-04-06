CHP'den YSK'ya Hatay itirazı

CHP, seçim sonuçlarına itiraz sürecinin devam ettiği Hatay'da, Hatal İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Parti'li Mehmet Öntürk'e verme kararını YSK'ya taşıdı. CHP'den yapılan açıklamaya göre, başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla iki aday arasındaki oy farkı an itibariyle 2 bin 569 oydur. Hatay ili tüm ilçelerinde Partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir.

Yüksek Kurulunuzun 09 Nisan 2019 tarih ve 2019/2272 sayılı kararıyla itiraz süreci tamamlandığında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği mazbatalarının verilebileceği düzenlenmiştir. Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir.

Edinilen bilgiye göre itirazlarımızın kesin karara bağlanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP adayına mazbata düzenlenerek 06 Nisan 2024 saat 12.00’de törenle verilecektir.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi yasaya ve yukarıda belirttiğimiz Yüksek Kurulunuz kararına aykırıdır."