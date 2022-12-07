CHP'li Emecan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış ticaret açığına ulaşıldı

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri üzerine söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, cumhuriyet tarihinin en yüksek dış ticaret açığına ulaşıldığını iddia ederek, "İthalat maliyetimiz artıyor, dış ticaret açığımız da katlanarak büyüyor çünkü bu modelin içinde üretim yok, AR-GE'ye yatırım yapmıyoruz, ham madde üretmiyoruz" diye konuştu.

Sanayicinin krediye erişemediğini ileri süren Emecan, "Faiz düşerse neye yarayacak bilemiyoruz. Durgunluk beklentisi nedeniyle her 3 sanayiciden 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor. En zor durumda olan sektör de tekstil sektörü" ifadelerini kullandı.

Emecan, "Ülkeyi sizler bir timsah kapitalizmine mahkum ettiniz. Nedir timsah kapitalizmi? Sermaye karına kar eklerken ücretli kesimlerin yoksullaşması ve fakirleşmesidir" dedi.

"Temiz enerjiyle, temiz üretimle, temiz fonla tertemiz bir gelecek inşa edeceğiz"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Akkuyu Nükleer Santrali'ne işaret ederek, "Bu santral bizim enerjide dışa bağımlı olmamızı engellemediği gibi Rusya'ya göbekten bağımlı olmamıza sebep olmaktadır. Bu şartlarda 2'ncisini Sinop'ta yapmanın, 3'üncüsü için Trakya'da yer aramanın mantıklı bir izahı yoktur, bu milletin geleceğini ipotek altına almaktan artık vazgeçin" yorumunu yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, dünyanın yeni bir sanayi devrimi yaşadığını anlatarak, bu yeni dönemi iyi okuyan devletlerin, iyi hazırlık yapan milletlerin yeni dönemin kazananları olacağını, hızla zenginleşeceklerini söyledi.

Bayır, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi 4.0 endüstri devriminin takipçisi ve tüketicisi değil, geliştiricisi ve üreticisi yapmaya kararlıyız. Temiz enerjiyle, temiz üretimle, temiz fonla tertemiz bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu.

2030'a gelindiğinde üreterek zenginleşen, rekabetçi bir Türkiye'de, zenginliği adil paylaşan bir Türkiye'de fert başına geliri 20 bin doların üstüne çıkaracaklarını dile getiren Bayır, milli geliri 2 trilyon doların üzerine taşıyacaklarını, ihracatın ise 600 milyar doları aşacağını söyledi.

"Türk tipi ekonomik model bu ülkeye 80 darbesinden daha fazla zarar vermiş"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak son 11 ayda 80 bine yakın kepenk kapatan esnafın, KOBİ'nin umudu olduklarını ifade ederek, 2 milyon küçük esnafı barındıran 3,4 milyon KOBİ'nin, bugün Ticaret Bakanlığının içinde bir Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü koridoruna sıkıştırıldığını ve önemsenmediklerini iddia etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün, esnafa çözüm değil, sorun ve engel ürettiğini savunan Serter, bir esnaf bakanlığı kuracaklarını bildirdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, IMF verilerine göre Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payının darbenin yapıldığı 1980'de yüzde 0,86 iken 2013'te bu oranın yüzde 1,24'e çıktığını, 2018 yılında ise yüzde 0,91'e düştüğünü belirterek, "Bugün ne biliyor musunuz? 0,67 yani getirdiğiniz Türk tipi başkanlık sistemi, Türk tipi ekonomik model bu ülkeye 80 darbesinden daha fazla zarar vermiş" dedi.

"AKP iktidarının halka reva gördüğü sosyal konut anlayışı bu"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bilim insanlarının olası bir depremi haykırdığını ancak buna ilişkin önlem alınmadığını ileri sürerek, "beton lobilerine" hizmet verildiğini iddia etti.

Deprem vergisi için 75 milyar lira toplandığını kaydeden Şevkin, "75 milyarın hesabını çatır çatır soracağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul Seyrantepe Polis Lojmanlarının yerine yapılan projede 3 artı 1 dairenin fiyatının 30 ile 50 milyon lira arasında olduğunu söyleyerek, "Bir polis memuru, eşi de polis memuru, memuriyete başladı, 10, 20, 30, 40, 50 yıl çalışsa, bir tek simit yemeyip para biriktirse bu lojmanlardan yapılan konutlardan 3 artı bir daireyi satın alamaz. AKP iktidarının halka reva gördüğü sosyal konut anlayışı budur" yorumunu yaptı.

Riskli yapı stokuna girmiş konutlarla ilgili uzun vadeli, düşük faizli kredi vererek emeklilerin evlerini dönüştürmesine fırsat verilmesi gerektiğini belirten Zeybek, "Kaynakları rantiyeye değil, emeklilere, işçilere, yoksullara, kendi halkına vermek gerekiyor" diye konuştu.

"Asgari ücretin neredeyse yüzde yüzü kiraya gidiyor"

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, 500 bin konut projesinin bugünkü kira fiyatlarındaki artışı durdurduğunu iddia etmenin "zehirli bir propaganda" olduğunu ileri sürerek, "2010 yılında asgari ücretin yüzde 27'si kira harcamasına ayrılırken, bugün asgari ücretin neredeyse yüzde yüzü kiraya gidiyor." dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise hisse senetlerinin yüzde 85'ini zenginler kontrol ederken, küçük yatırımcının payının yüzde 14'lerde kaldığını, kur korumalı mevduat ile ödenen paranın miktarın saklandığını iddia ederek, "Zengine çalışan AKP ve MHP hala yerli ve milli masalları anlatıyor. Dünyaya şeker satmak yerine şeker fabrikalarını satanlar, dünyaya tank paleti satmak yerine Tank Palet Fabrikasını satanlar asla yerli ve milli olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti ve CHP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti

AK Parti milletvekillerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bütçelerine ilişkin söz alması üzerine İYİ Parti milletvekillerinin tamamı, CHP milletvekillerinin ise büyük çoğunluğu Genel Kurul Salonunu terk etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün, dün TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin AK Parti'nin tatmin edici karar almaması halinde, AK Parti'nin bütçe konuşmalarında Genel Kurulda bulunmayacaklarını açıklamıştı.