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CHP'li Hikmet Yalım Halıcı'dan Bakan Yusuf Tekin'e: Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırın

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek öğretmen alımlarında mülakatları kaldırmalarını istedi. Halıcı, "Kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun" dedi.

AA
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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmen alımlarındaki mülakatları eleştirdi.

Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen alımlarında mülakatın kaldırılacağını açıklamasına karşın mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatta devam etme kararı aldığını belirtti.

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Hikmet Yalım Halıcı, "Yusuf Tekin'e sesleniyoruz, kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun. Mülakatı kaldırın." sözlerini sarf etti.

 

 

 