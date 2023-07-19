CHP’li kurmayların video kaydı sızdırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı YouTube üzerinden yayımlandı.

Toplantıda 9 katılımcı bulunurken, CHP'de üst düzeyde görev yapan isimlerden Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın yer alıyor.

Kim tarafından kaleme alındı?

Yayımlanan kayda göre toplantıda yer alan kişiler Parti Meclisi'ni (PM) toplantıya çağırmak için bazı üyelerin imzalayacağı bir metin hakkında konuşuyor. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor.

Toplantıda Tezcan tarafından yazılan dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, ne zaman genel merkeze verileceği ve basına nasıl duyurulacağı gibi konular da konuşuluyor. CHP'li yöneticiler, başka üst düzey isimlerden de bahsederek kampanyaya katılacaklarını ifade ediyor.

Video kaydını YouTube'dan paylaşan kanalın profilinde Bülent Tezcan'ın fotoğrafı yer alıyor. Kanalın tek paylaşımı olan video YouTube'da "İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlığıyla yayınlandı. Videoyu ‘Değişim Gerçeği’ isimli bir kanalın yayınladığı, açılma tarihinin ise 18 Temmuz olduğu görülüyor.

İmamoğlu: Hiçbir gizli tarafı yok

İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, "Hiçbir gizli tarafı yok. Sızdırılmasını araştıracağız. Bunu seven kimler var? Bunları araştıracağız. Partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileri ile konuşuyoruz" dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz"