CHP'li Marmaris belediye başkanı ve Menemen teşkilatı istifa etti

28 Ocak 2019

Muğla'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, 15 belediye meclis üyesiyle partisinden istifa etti.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, istifa dilekçesinde, "Ben ve ekibim, 2014 yılından bu yana Büyükşehir Yasası'nı bahane ederek Marmaris ve diğer turizm merkezlerini görmemezlikten gelen, her türlü baskıyı uygulayan, bezdirme yöntemini seçen ve nihayetinde bu amacına ulaşan il örgütü ve büyükşehir belediye yönetiminin parti yöneticilerimizi ikna etmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz" görüşlerini aktardı.

İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını kaydetti.

Acar dilekçesinde ayrıca "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris'in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla'da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Menemen teşkilatı da istifa etti

Bu arada, CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak da kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Taklak, yaptığı açıklamada, 2004, 2009 ve 2014 yılında yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Tahir Şahin'in rakiplerine fark attığını belirtti.

Şahin'in, 2019 yerel seçimlerinde halkın ve örgütün baskısı üzerine yeniden aday adayı olduğu vurgulanan Taklak, şunları kaydetti:

"Şahin'in hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Başkan ve Genel Merkez tarafından aday gösterilmemesine bir anlam verememekteyiz. Yapılan bu haksızlığa tepkisiz kalmamız düşünülemezdi. Bu anlayış CHP'yi ne genelde ne yerelde iktidar yapmak istemiyor. Partimizi iktidar yapmama anlayışına anlam verememekteyiz. Genel Merkez tarafından gösterilen adayla başarılı olunamayacağının tespiti net olarak görülmektedir. Menemen Belediye Başkanlığını kaybetmek istemediğimiz için CHP İlçe Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. Kaybeden değil, kazanan olacağız."

Kaynak: AA