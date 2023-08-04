CHP'li Özel'den genel başkanlık sorusuna: Her göreve talibim

Geçen mayıstaki seçimde umduğunu bulamayan CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması dahil değişim çağrıları yapılmıştı. Genel başkanlık için ismi geçenlerden biri de Özgür Özel'di.

Halk TV'ye konuşan CHP'li Özel, genel başkan adaylığına göz kırptı.

Özel şunları söyledi: "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık..."

'Kılıçdaroğlu - Özdağ mutabakatını bilmiyorduk'

Özel'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

(Kılıçdaroğlu - Özdağ protokolü) Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu - Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral hanımın 'Biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım.

- Birincisi her paylaşımın altına bakıyoruz. Ben de bakıyorum. ben duygusal kopuş kelimelerini kullandığım zamandan beri hep özetle önüme geldi. Binlerce onlarca sayfalarca 'tam hissettiğimiz bu' mesajları aldım. Kopuş fena bir şeydir. Bu başka bir şeydir. Sakince çıkıp uzaklara gitme meselesine bir çözüm bulmamız lazım.

'Önemli olan duygusal kopuş meselesi'

- Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi.

- Biz oyları girmeden çaldırdık. Adam yoksul, işsiz, perişan edilmiş bir esnaf... Ama biz onu güvenlik problemlerine sıkıştırdık. Biz onun oyunu alamadık. Biz oyları sandığa girmeden çaldırdık. Bizimkisi oyları sandığa girince çaldırmak değil.