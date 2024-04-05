CHP'li Özel'den seçim kurulu hakimlerine Hatay çağrısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilme çabasının seçim hukukuna aykırı olduğunu söyledi.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna 'açıkça aykırı' olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.