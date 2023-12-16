CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından bu partiye geçti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis'teki konuşması sırasında baygınlık geçirmiş, hastanede hayatını kaybetmişti.
Bitmez'in ölümünün ardından vekil sayısı 19'a düşen Saadet Partisi, grup oluşturma hakkını kaybetmişti.
Saadet Partisi, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürütüyordu.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçmek için TBMM Genel Sekreterliği’ne dilekçe verdi.