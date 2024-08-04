CHP'li vekil konuşurken havaya ateş etti: 'Kimseyi konuşturmam' diyen şüpheli gözaltında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Fıstıkçılar sitesine gelen çiftçilere destek vermek için bölgeye gelen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada muhtar olduğu iddia edilen bir şahıs kimseyi konuşturmam diyerek havaya ateş etti.

Şahıs korumlar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlattı.