CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gidiyor

08 Ocak 2018

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyon sürücülerinin masraflarını tespit etmek için TIR'la İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yola çıkmadan önce Silivri'de gazetecilere açıklama yapan Erdoğdu, kamyoncuların sıkıntılarını duyurmak için bu yolculuğu yaptıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kamyoncuların harcamalarının yüksek olduğunu, ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını anlattığını belirten Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın ise Kılıçdaroğlu'nun hesabının yanlış olduğunu söylediğini ifade etti.

Erdoğdu, "Biz de bugün kamyonla İstanbul'dan Ankara'ya gideceğiz. Gerçek maliyetlerini göreceğiz. Bakalım Başbakan'ın hesabı mı doğru, Kılıçdaroğlu'nun hesabı mı? Kamyoncu kazanıyor mu kazanmıyor mu göreceğiz." dedi.

"Harcamaları belgeleyeceğiz"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği harcama rakamlarının abartılı olmadığını savundu.

Ankara'ya ulaştıklarında bütün rakamları belgelerle tescil edeceklerini söyledi.