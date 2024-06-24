CHP'li Yalçın Karatepe: 4 ana başlıkta taleplerimizi ilettik, anlaşma sağlayamadık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti.

Karatepe'yi bakanlığa girişinde Şimşek ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme saat 10.00'da başladı ve 4 saat 20 dakika sürdü.

CHP'li Yalçın Karatepe görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Karatepe “Biz iktidarın milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğna ortak olacak değiliz” ifadesini kullanarak, “Biz temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik” dedi.

Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

*Önerilerimizi 4 ana başlıkta sunduk.

*Asgari ücrete zam yapılmayacak olmasını şiddetle reddediyoruz. Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Sayın Bakan'a ifade ettik.

*Memur emekli aylıklarında zam ise enflasyon farkı artı sözleşmeden gelen bir ifade ile yapılıyor. Mevcut hesaplamalarla memur emeklilerine olan yüzde 20'lik zam yeterli değil.

* Tarım konusundaki düşüncelerimizi de paylaştık, milli gelirin yüzde 1'i kadar olsa ne kadar olurdu. Ne kadar destek oldu buna baktık; 2006 yılından bu güne kadar 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını gördük. Bunun sadece tarım sektörü için değil ulusal bir sorun olduğunu ifade ettik.

"Yüksek gelir gruplarından yüksek vergi alınması gerek"

* Vergide adaletin sağlanması, vatandaşların ekonomik güçlerine uygun olarak vergi ödemesi, ödenen vergilerin ekonomik güç ile ilişkili olmadığını özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün daha ağır olduğunu ifade ettik. Konu üzerine önerilerde bulunduk.

*Bugün politika faizi 50 oranında, ancak düşük gelirli vatandaşların kullandığı en fazla artış kredili mevduat ve kredi kartlarında oldu. Daha vahim olanı faizlerin yüzde 30 üzerinde vergi yüküyle geri ödeme yapması. Bu krediyi kullanmak zorunda kalan vatandaşların omuzlarına bu nebze bir yük bırakılmasının doğru olmadığını ortadan tamamen kaldırılmasını önerdik.

*Kamu-özel işbirlikleri konusunda herhangi bir adımın atılmadığını Sayın Şimşek'e ilettim. Ortalıkta dolaşan bir metin var. Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİP) konusunda vergi oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartacaklarını ifade ediliyor. Bu 44 şirketten 30'dan fazlası biz hiç para kazanmadık demişler. Dolasıyla bunların artırılmasının bir işe yaramayacağını ifade ettim.

*Eğitim-hukuk-yönetim modeli konularının da dikkate alınmasını ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki desteklerin uzatılmasına yönelik talebimi de ekledim.

Yurt dışına çıkış harcına artış yapılacak mı?

*Yurt dışı çıkış harcı doğru olmadığını vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtladığını, karşılığının olmadığını, yapılmaması gerektiğini ilettim. Tasarıda olup olmayacağını Meclis'te öğreneceğiz. Bakan Şimşek'in konu hakkında somut bir yorumu olmadı.

*Yemden yüzde 10 KDV, gübreden yüzde 20 KDV gibi konular konuşuyor. 34 milyar liralık bir ek vergi olması düşünülüyor. Bunların doğru olmadığını hali hazırda zor durumda olan çiftçilere bu yükün yüklenmesinin doğru olmadığını söyledim. Bunları Meclis'te tartışmak daha doğru olacak.

*Bakan Şimşek tarafından ‘asgari ücret konusunda artırmayacağız’ denilmedi ancak benim izlenimim asgari ücrete bir artış gelmeyeceği yönünde. Bakan Şimşek tarafından ‘asgari ücret konusunda artırmayacağız’ denilmedi ancak benim izlenimim asgari ücrete bir artış gelmeyeceği yönünde.

TÜİK verileri için bağımsız kurul

*TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar.

Soru-cevap

*En düşük emekli maaşının artırılması ve yasada olanın dışında ekstra zam olacak mı?

Türkiye'de bu kadar yüksek enflasyon ortamında bu ücretlerle geçimin mümkün olmadığını ifade ettik, takipçisi olacağız.

*Toplantı neden 4 saat 20 dakika sürdü?

Bir ekonomi programı üzerinde çalışmadık. 4 ana başlık üzerinden detaylı olarak paylaşıp konuştuk. Ekonominin dışında da sohbetimiz oldu. Program hakkında bilgilerini sundu. Halkın beklentilerini ifade ettim ve beklentilerin karşılanmasının zorunluluk olduğunu ifade ettim.

"Zenginlerin Bakanı" eleştirisi

Biz yaptıklarından ve yapacaklardan sorumlu tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Defaatle söylüyorum. Vergide adaletin sağlanması gerekir. Bugün vergi vermeyen ciddi bir kesim olduğunu söyledim. Sayın Bakan da bunu gerçekten önemsediğini söyledi. Ancak Meclis'e getirilecek olan metin, kimin ne kadar önceliklendirildiğini gösterecek.

Asgari ücret

*Biz çok somut taleplerle gittik. Asgari ücret artırılmalıdır, bu tartışma konusu bile değildir. Sayın Bakan iktisatçı birisi dolayısıyla kendisi de mevcut asgari ücretle geçinilmeyeceğini farkında, bunun üzerinden bir beklenti içerisindeydik. Asgari ücretin ülkemizde norm ücrete dönüştüğünü ve benzemeye çalıştığımız ya da benzediğimiz hiçbir ülkede gündemde olmadığını ifade ettik.

* Vergi kanunlarında bir değişiklik yapılacaksa bunun tüm toplumun ilgili her kesimiyle tartışılması ve konuşulması gerektiğini, demokratik ülkelerde bu süreçlerin böyle işlediğini, bunun böyle gerçekleştirilmesinin uygun olduğunu ilettik. Torba yasa şeklinde bir düzenlemenin doğru olmadığını ifade ettik. Kalıcı şekilde vergi adaletini sağlayacak düzenlemelerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu belirttik. Bu tür süreçlerin katılımcı bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğunu ifade ettik.

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