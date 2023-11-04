CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.
Haber Merkezi
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.
CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemine geçildi.
Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı.
Oy verme işlemi saat 23.00 itibariyle sona erdi.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ilk turda salt çoğunluk şartı aranıyor.