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CHP'nin MYK'sının belli olacağı tarih duyuruldu

CHP, partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 11 Kasım'daki Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından belirleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi.

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Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek." ifadesi kullanıldı.