CHP'nin üye sayısı 1.2 milyonu geçti

20 Ocak 2018

CHP Merkez Yönetim Kurulunca (MYK), 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay öncesi hazırlanan raporda, genel sekreterliğin çalışmalarına yer verildi.

Buna göre, 3 Ocak 2018 itibarıyla CHP'de parti kütüğünde kayıtlı asıl üye sayısı 1 milyon 219 bin 783 oldu.

Kayıtlı üyelerin, 388 bin 361'i kadınlardan, 97 bin 721'i ise 1988 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla gençlerden oluştu. Partide, kadın üyelerin dağılımı yüzde 31,8 olurken, genç üyelerin dağılımı ise yüzde 8 düzeyinde gerçekleşti.

Raporda il bazında üye sayılarına da yer verildi. Buna göre, CHP'nin en fazla üyesi 259 bin 625 ile İstanbul'da bulunuyor. Bunu 149 bin 436 ile İzmir, 82 bin 124 ile Ankara, 45 bin 434 ile Adana, 42 bin 976 ile Antalya ve 40 bin 499 ile Mersin takip ediyor. CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il ise 373 ile Bayburt oldu. Bayburt'un ardından CHP'nin en az üyesinin bulunduğu il 663 ile Hakkari.



Kaynak: AA