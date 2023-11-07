CHP'nin yeni MYK’sı 11 Kasım’da belirlenecek

Ankara Spor Salonu’nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38’inci. Olağan Kurultayı, çalışmalarını tamamladı. Kurultayda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçildi. PM listesi için 380, YDK için de 98 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek 648 oyla bu PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı. Zeybek'i, 643 oyla İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 633 oyla Bedirhan Berk Doğru takip etti.

Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesi büyük oranda delegeden onay aldı. Ancak anahtar liste dışından 9 isim PM'ye girmeyi başardı. İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak. Yeni Parti Meclisi (PM) ise ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi günü yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, bazı mecralarda CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listelere yer verildiği, haberler yapıldığı belirtildi. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "CHP'nin MYK üyeleri, cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek" ifadesi kullanıldı.

Özel, İmamoğlu ile görüştü

Bu arada, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu ile aralarında kardeşlik hukuku olduğunu belirtti.