CHP'nin yeni MYK’sı belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Saat 11.00'de başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda CHP'nin yeni MYK'sı belirlendi.
Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
MYK toplantısının ardından yeni liste belli oldu. Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK üyeleri şöyle:
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimi
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları, Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgtüleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim, Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri