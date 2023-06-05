CHP'nin yeni MYK’sı belli oldu

Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

MYK toplantısının ardından yeni liste belli oldu. Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK üyeleri şöyle:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimi

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları, Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgtüleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim, Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri