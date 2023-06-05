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CHP'nin yeni MYK’sı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Saat 11.00'de başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda CHP'nin yeni MYK'sı belirlendi.

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Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. 4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

MYK toplantısının ardından yeni liste belli oldu. Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK üyeleri şöyle:

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimi
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları, Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgtüleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim, Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri