Chris Skinner Türkiye'ye geliyor

30 Ekim 2017

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) bu sene ikincisini düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, yerli ve yabancı birçok uzmanı ağırlayacak. Dijital dönüşüm konusunda dünyadaki öncülerden olarak bilinen Chris Skinner da kongrenin ana konuşmacıları arasında yer alıyor.



Skinner, Kongre’de, "Oyun Değişiyor: Fintech, Blockchain ve Değer Takası" başlıklı konuşmasıyla, teknoloji ile birlikte hızla dönüşen finans sektörü dinamiklerini anlatacak.

Digital Bank ve Value Web'in de yazarı

Finansal piyasalar ve Fintech alanında finanser.com sitesinde yazdığı yazılarıyla bilinen Chris Skinner, en çok satan iş kitapları arasında yer alan Digital Bank ve Value Web'in de yazarı.

Skinner, Avrupa Finansal Servisler Kulübü ve Nordik Finans İnovasyon'un başkanlığının yanı sıra 11:FS isimli Fintech danışmanlık firmasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor. Iambank, Innovate Finance, Moven ve Meniga gibi birçok şirketin Danışma Kurulu'nda yer alan Skinner, bunun yanı sıra Wall Street Journal Financial News tarafından finans teknolojileri alanında en güçlü kişilerden biri seçildi.



14-15 Kasım tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli’nde düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde tüm panel ve eğitimler katılımcılara açık olup, kayıtlar ücretsiz olacak.