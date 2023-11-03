Ciaran Fırtınası Avrupa’da kırmızı alarm verdirdi

"Kırmızı alarm" verilen İspanya’nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde rüzgarın saatteki hızının 165 kilometreye ve denizdeki dalgaların da 9 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek Belçika'yı dün sabahtan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle ülkenin batısında "turuncu", diğer yerlerinde "sarı" alarm verildiğini açıkladı.

Ulaşım aksadı

Fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden Fransa Finistere'de, kara yolları trafiğe kapatıldı. Manche ve Cotes-d'Armor'da da araç sürücülerine "yola çıkmamaları" tavsiye edildi. Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Aisne bölgesinde bir yük kamyonu şoförünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava yolu ulaşımı da fırtınadan olumsuz etkilendi.

Bretonya bölgesindeki Brest Havalimanı sabah saatlerine kadar hava trafiğine kapatılırken, Paris'teki Charles de Gaulle ve Paris Orly havalimanlarında ise uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı. Paris'ten ülkenin batı kıyılarına hareket eden bölgeler arası trenlerde de iptaller gerçekleşecek.

Elektrik kesintileri yaşandı

Fırtınanın elektrik hatlarında hasara yol açması nedeniyle 780 bini Bretonya bölgesinden 1,2 milyon kişi güne elektriksiz başladı. Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkisi altına alan ve hızı saatte 170 kilometreyi bulan Ciaran Fırtınası sebebiyle yoğun sağanak ve sel uyarıları yapılıyor.