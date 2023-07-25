Çılgın Sayısal Loto’da 5 bilene 5 milyon lira!
Çılgın Sayısal Loto’da dünkü çekilişte 5 bilen 1 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı.
Milli Piyango'nun oyunlarından Çılgın Sayısal Loto’da 'Milyonerler Festivali' devam ediyor.
‘Milyonerler Festivali’nde dünkü çekilişte 1 talihliye ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandırdı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinden oynayan ve 5 bilen talihli toplamda 5 milyon 760 bin 266 TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.
5 - 31 Temmuz tarihleri arasındaki Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyangonu'nun web sitesinden ulaşılabilir.